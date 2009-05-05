УЕФА по ошибке наказал Фернандиньо

Накануне ответного матча с "Динамо" "горняки" по ошибке не досчитались Фернандиньо – еще вчера на официальном сайте УЕФА была информация о том, что бразилец Фернандиньо получил предупреждение на 82-й минуте первого матча с "Динамо".

А это означает, что один из ведущих полузащитников дончан из-за перебора карточек должен пропустить ответную игру, сообщает Террикон.

Казалось, что это элементарная ошибка – на самом деле карточку схлопотал бразильский "динамовец" Корреа. Но из УЕФА в адрес "Шахтера" пришла бумага о том, что ответный матч пропускают Кучер и Фернандиньо.

Лишь после того как донецкий клуб попросил разъяснений по поводу дисквалификации бразильца, в УЕФА спохватились и оперативно решили проблему, проинформировав "Шахтер" о том, что произошла техническая ошибка и Фернандиньо, конечно, сможет сыграть в Донецке.

Вообще, такие ошибки – большая редкость для УЕФА. А дисциплинарная ситуация в «Шахтере» и так остается непростой: Хюбшман, Фернандиньо, Луис Адриано и Срна по-прежнему "висят" на карточке, и предупреждение в ответной игре лишит этих футболистов участия в финале Кубка УЕФА, хотя туда еще нужно попасть. Кучер, получивший карточку в первой игре, в Донецке не сыграет.

У "Динамо" таких игроков двое – Алиев и Михалик (травмирован).