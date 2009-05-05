Павленко обещает «Олимпийскому» сверхсовременный газон

В рамках реконструкции Национального спорткомплекса «Олимпийский» к Евро-2012 в мае демонтируют газон футбольного поля стадиона.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил министр по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО во время последнего футбольного матча на старом газоне между сборной спортивных журналистов и командой участников реконструкции стадиона (представители Минсемьи и строители).

Каким будет новое покрытие арены, министр сказать не смог, но заверил, что оно будет “с самыми современными технологиями” на время установки, ориентировочно – по состоянию на вторую половину 2010 года. “На тот момент какие будут сверхсовременные технологии, они все будут задействованы на этом газоне, потому что мы понимаем, что мы его строим не на один год”, - сказал Ю.ПАВЛЕНКО.

Он отметил, что нынешнее покрытие футбольного поля, с определенными коррекциями и дополнениями, прослужило приблизительно 30 лет, и выразил уверенность, что новый газон прослужит не меньше. “Мы так же будем относиться к новому газону, чтобы он долго служил спорту и чтобы НСК “Олимпийский” максимально долго отвечал современным технологиям”, - сказал министр.

Относительно самого матча, то по количеству забитых мячей победила команда участников реконструкции стадиона, за которую первые приблизительно 7 минут в качестве нападающего играл и Ю.ПАВЛЕНКО.

Однако организаторы, подводя итоги этого поединка, отметили, что сегодня победили обе команды и, соответственно, награды получили обе команды.

После завершения матча его участники пообещали провести матч-реванш уже на новом газоне в июле 2010 года.

Справка УНИАН. Реконструкция НСК “Олимпийский“ проводится в рамках подготовки Украины к Евро-2012. Готовность арены к принятию матчей чемпионата определена УЕФА как обязательное условие для проведения турнира в нашем государстве. Строительно-монтажные работы на спорткомплексе начались 1 декабря 2008 года и осуществляются холдинговой компанией «Киевгорстрой». Их завершение запланировано на декабрь 2010 года, а введение стадиона в эксплуатацию - на июнь 2011 года.

Общая вместимость обновленного стадиона составит 69 тыс. 423 зрителя.

Предварительная стоимость реконструкции спорткомплекса составляет 2 млрд. 114 млн. 726,9 тыс. грн. Финансирование работ проводится из государственного бюджета Украины