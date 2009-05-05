В Киеве говорят о привлечении Израиля к подготовке Евро-2012

В Киеве сегодня проходят политические консультации между Министерствами иностранных дел Украины и государства Израиль, в ходе которых обсуждается возможность привлечения израильской стороны к подготовке проведения в Украине Евро-2012.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге руководитель пресс-службы МИД Украины Василий КИРИЛИЧ.

В частности, по его словам, во время консультаций обсуждаются перспективы развития украинско-израильских отношений и актуальные проблемы международной жизни.

«Кроме того, обсуждается вопрос возможного привлечения израильской стороны в вопросе подготовки к проведению в Украине Евро-2012», - сказал он.

Украинскую делегацию на консультациях возглавляет заместитель министра иностранных дел Александр ГОРИН, израильскую – заместитель генерального директора МИД Пинхас АВИВИ.