Минтранс приглашает инвесторов к строительству Львовского аэропорта

Министерство транспорта и связи Украины приглашает потенциальных инвесторов взять участие в презентации проектов реконструкции государственного предприятия «Международный аэропорт Львов», которая состоится 18 мая во Львове.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства, Минтранс обратился к ведущим строительным компаниям, а также к посольствам стран Европы, Азии и Ближнего Востока в Украине с просьбой поинформировать и пригласить заинтересованные компании с этих стран к участию в презентации.

Кроме того, Министерство также обратилось с просьбой к Министерству иностранных дел Украины дать поручение Посольствам Украины в странах Европы, Азии и Ближнего Востока относительно приглашения заинтересованных компаний – потенциальных инвесторов этих стран взять участие в будущем мероприятии.

Соответствующие письма подписал министр транспорта и связи Иосиф Винский.

Инвестиционные предложения в отрасли авиационного транспорта, в частности, проекты по развитию Львовского аэропорта, разработано Минтранссвязи в рамках подготовки Украины к проведению финальной части Чемпионата Европы 2012 года по футболу.