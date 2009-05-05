Львовские школьники проводят футбольный турнир в поддержку Евро-2012

Львовские школьники готовятся к Евро-2012 – прошлыми выходными в городе состоялся футбольный парад «Дети за Евро-2012», в котором приняли участие футбольные команды школьников общеобразовательных школ и ДЮСШ Львова.

Как сообщили УНИАН во Львовском городском совете, это праздничное мероприятие стало началом проведения Чемпионата по футболу среди общеобразовательных школ города «Котим’яч».

В горсовете отмечают, что таким образом возрождают добрую традицию проведения подобного чемпионата среди школьников, поскольку соревнование поощряет маленьких львовян к спорту и будет популяризировать здоровый образ жизни. В дальнейшем чемпионат по футболу среди львовских школ будет проводиться ежегодно.

Нынешний чемпионат будет проводиться в двух возрастных группах 5-6 и 9-11 классы. Он начинается сегодня, 5 мая, и будет длиться до конца учебного года. 1 июня в День защиты детей состоится финальный матч и торжественное награждение победителей.

В ходе нынешнего парада состоялось торжественное прохождение вокруг Ратуши, потом деть сформировали две шеренги, символизирующие две команды и пожали друг другу руки. После этого юные футболисты, взявшись за руки, образовали вокруг Ратуши символический круг единения и передавали футбольный мяч из рук в руки, что символизировало объединение всего общества Львова вокруг проведения Евро-2012, а также причастность каждого львовянина к этому событию.

По завершению торжеств деть выразили свое желание увидеть Евро-2012 во Львове, проведя флеш-моб. Держа в руках белые и черные воздушные шарики, они сформировали живой футбольный мяч.