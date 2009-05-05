Динамо и Шахтер вошли в ТОР-10 лучших клубов мира

Киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" вошли в ТОР-10 лучших клубов мира в рейтинге Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

Возглавляет рейтинг английский "Манчестер Юнайтед". На втором месте испанская "Барселона" и третий "Челси".

Рейтинг IFFHS

1. (1) Манчестер Юнайтед (Англия) - 302,0

2. (2) Барселона (Испания) - 282,0

3. (5) Челси (Англия) - 254,0

4. (3) Бока Хуниорс (Аргентина) - 253,0

5. (8) Арсенал (Англия) - 245,0

6. (3) Ливерпуль (Англия) - 240,0

7. (10) ДИНАМО (УКРАИНА) - 227,0

8. (17) Гамбург (Германия) - 226,0

9. (7) Сан-Пауло (Бразилия) - 223,0

10. (13) ШАХТЕР (УКРАИНА) - 218,5

... 30. (32) ЦСКА (Росія) - 168,5

... 36. (23) Зеніт (Росія) - 160,5

... 48. (42) МЕТАЛІСТ (УКРАЇНА) - 152,5

... 313. (239) ВОРСКЛА (УКРАЇНА) - 64,0

313. (338) ДНІПРО (УКРАЇНА) - 64,0

347. (382) ТАВРІЯ (УКРАЇНА) - 60,5

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