Условия инвесторам терминала Львовского аэропорта определят 15 мая

До 15 мая должны быть согласованы инвестиционные предложения относительно конкурса по определению инвестора строительства нового терминала ГП «Международный аэропорт Львов». В случае, если инвестор не будет определен, новый терминал Львовского аэропорта будут строить за средства государства.

Как сообщили УНИАН во Львовской облгосадминистрации, такое решение было принято по итогам совещания относительно состояния готовности аэропорта к Евро-2012, каторое состоялось во Львове при участии заместителя министра транспорта Петра Кравчука и заместителя председателя Госавиаслужбы Анатолия Колисника.

Перед этим, до 10 мая, должны быть подписаны договоры покупки с частными владельцами земельных участков в районе Львовского аэропорта, которые необходимы для реконструкции. Средства на это, 5,1 млн. грн., уже выделены.