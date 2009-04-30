Украинцы предложили французам инвестировать в нашу страну

Сегодня, 30 апреля, в Париже состоялся бизнес-форум представителей украинско-французских деловых кругов и ведущих компаний «Привлекательность инвестиционного климата и перспективы развития предпринимательства в Украине».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства экономики Украины.

Согласно информации пресс-службы, в форуме под председательством президента Совета предпринимателей “Украина-Франция” в “МЕДЕФ Интернасьональ”, президента административного совета компании CMA CGM Жака СААДЕ принял участие министр экономики Украины Богдан ДАНИЛИШИН.

Во время встречи министр экономики отметил стремление Украины к более сбалансированной двусторонней торговле, отметив, что в 2008 году, по данным украинской статистики, общий объем взаимной торговли товарами и услугами между Украиной и Францией увеличился на 26,5%, или 543,6 млн. дол., по сравнению с 2007 годом – до почти 2,6 млрд. дол.

При этом Б.ДАНИЛИШИН заверил, украинское правительство всячески способствует и будет способствовать созданию более комфортных условий ведения бизнеса в Украине для иностранных партнеров.

По словам министра, в связи с проведением в Украине в 2012 году финальной части чемпионата Европы по футболу существует потребность сооружения и реконструкции ряда социальных и инфраструктурных объектов, строительства и реконструкции автомобильных дорог, гостиничных комплексов, аэропортов и тому подобное, к реализации которых Украина приглашает французских инвесторов.

Также французская сторона выразила заинтересованность сферой самолетостроения как перспективной отраслью в двустороннем сотрудничестве.

С целью расширения сотрудничества между государствами Б.ДАНИЛИШИН пригласил группу представителей французских деловых кругов в Украину. В свою очередь, Ж.СААДЕ заверил, что вскоре посетит нашу страну.