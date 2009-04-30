Динамо - Шахтер: спекулянты в панике

Спекулянты буквально бросаются на шею каждого потенциального болельщика с просьбой купить билет, сообщает ТСН.ua.

На сегодняшний матч "Динамо" - "Шахтер", как сообщалось, билетов в касах нет с первого дня продажи. Но возможность приобрести заветный пропуск на стадион существует даже сегодня.

Перекупщики, как всегда на ответственных матчах, готовы "протянуть руку помощи" болельщикам. Только в этот раз у любителей легкой наживы могут возникнуть проблемы с заработком.

Дело в том что, цена билета на "черном рынке" на протяжении последних дней, иногда превышала номинальную в 3-5 (!) раз. Конечно, что в наших реалиях нашлось немного желающих заплатить за удовольствие вживую смотреть противостояние двух украинских грандов, сумму, которая в разы превышает стоимость билета на ЧМ-2006 в Германии.

В результате, в согласованных рядах торговцев футбольным счастьем еще вчера начала появляться легкая растерянность. Если на протяжении прошлой недели ребята уверенно наматывали круги перед входной колоннадой стадиона с выражением лица, которое свидетельствовало о полной уверенности в будущем финансовом благополучии, то в среду их сервис стал напоминать навязчивый.

В адрес прохожих раздавались просьбы купить билет по стоимости, что "всего" в два раза превышает номинал.

Хуже всего, что ситуация с билетами на сегодняшний поединок может повторить картину десятилетней давности. Тогда, напомним, перед полуфинальным матчем Лиги чемпионов "Динамо" - "Бавария" огромное количество билетов также было выкуплено спекулянтами, но закончилось все тем, что уже за час до матча "барыги" умоляли купить у них билеты по номиналу. Это имело частичный успех и пропуски на матч валялись прямо у входа на стадион, а НСК "Олимпийский" во время такого исторического матча зиял пустотами.

Напомним, что матч "Динамо" - "Шахтер" состоится сегодня, 30 апреля, на стадионе "Динамо" им. В.Лобановского. Начало встречи - в 19:30.