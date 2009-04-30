Сегодня болельщиков в Киеве будут пасти более 2 тыс. милиционеров

Сегодня в Киеве охрану общественного порядка во время матча на кубок УЕФА между футбольными клубами «Динамо» (Киев) - «Шахтер» (Донецк) будут обеспечивать почти 2290 сотрудников милиции, в том числе 900 бойцов Внутренних войск МВД Украины и 31 работник кинологической службы.

Об этом УНИАН сообщили в Центре общественных связей Главного управления МВД Украины в городе Киеве.

Согласно информации сотрудников главка милиции, уже создан оперативный штаб, группы документирования, следственно-оперативные группы и тому подобное.

Кроме того, сотрудники милиции будут сопровождать с места проживание до места тренировки игроков «Шахтера». Под усиленную охрану будут взяты места, прилегающие к стадиону имени Валерия Лобановского в центре Киева, на котором будет проходить матч, а также на подоле. Также усилена охрана центральных станций метрополитена.

Матч между ФК «Динамо» (Киев) и ФК «Шахтер» (Донецк) начнется в 19.30 на стадионе "Динамо" им. Валерия Лобановского.