”Умное” футбольное поле положит конец ошибкам в судействе

"Умное" футбольное поле создает голландский производитель искусственных газонов, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Reuters. Это изобретение положит конец спорам относительно судейских решений во время матчей, уверяют разработчики.

Под искусственным покрытием поля размещаются 44 специальных сенсора, которые фиксируют данные о ходе игры и о положении игроков на поле. Новинку уже опробовали две местные футбольные команды. По словам тренеров, "умное" поле помогает в разработке стратегии игры.

Изобретение стоит примерно 900 тысяч долларов.

Европейская футбольная ассоциация уже одобрила данную технологию. Поиски новых возможностей для "умного" поля продолжаются. По словам инженеров голландской компании, в будущем с помощью этой разработки можно будет получать информацию о том, что делают игроки на поле и даже то, сколько кислорода потребляют.