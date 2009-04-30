Эксперт: Украина имеет шанс улучшить свой имидж за счет Евро-2012

У Украины есть большой шанс улучшить свой международный имидж в связи с проведением Евро-2012.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал в ходе круглого стола на тему: “Можно ли создать имидж Украины в мире за 5 тыс. долларов?” вице-президент Украинской лиги по связям с общественностью, президент агентства Bogush Communications Денис БОГУШ.

По его словам, для этого необходима специальная коммуникационная стратегия, внимание власти и соответствующие ресурсы.

Он также считает необходимым создать эффективный брендинг Украины на базе исследования туристических, инвестиционных и миграционных потоков.

Д.БОГУШ убежден, что во время кризиса необходимо направлять ресурсы не только на поддержание выживания, но и на разработку стратегий и брендов.

По словам Д.БОГУША, с помощью технологий формирования позитивного имиджа Украины необходимо улучшить восприятие страны у целевых групп на международной арене, а удачный брендинг территории позволит эффективно бороться за мировые инвестиционные и туристические потоки.

Как сообщил Д.БОГУШ, его агентство провело общий обзор исследований, проведенных за период с 2000 по 2008 год в 10 странах относительно имиджа Украины. Результаты этого обзора подтвердили, что основными показателями имиджа Украины являются: маловлиятельная и малоизвестная европейская страна, которая находится в поисках своего места в мире; кризисная страна, политически нестабильная, с неэффективной властью; молодая демократическая страна, страна Помаранчевой революции; страна Чернобыльской аварии (опасная страна); известные украинцы – братья КЛИЧКО, Андрей ШЕВЧЕНКО, Виктор ЮЩЕНКО, Юлия ТИМОШЕНКО, Руслана ЛЫЖИЧКО, Верка СЕРДЮЧКА, Сергей БУБКА, Яна КЛОЧКОВА; проблемы с Россией (под влиянием России); имидж преимущественно негативный, высокие инвестиционные риски, коррупция во всех органах власти; уникальная украинская кухня - борщ, вареники, сало, котлеты по-киевски; красивые женщины, дешевые проститутки.

По исследованиям агентства Bogush Communications, Украина имеет много потенциалов, по которым она может быть лидером во многих отраслях в мире и использовать их для своего развития. По словам Д.БОГУША, это аграрный, туристический и научный потенциал.

Что касается научно-технического потенциала, то Д.БОГУШ отметил, что только за годы независимости Украина осуществила около 300 космических проектов, в том числе “Морской старт”. К сожалению, сказал он, сегодня такой потенциал Украины не является элементом имиджа, поскольку основные сообщения и месиджи, которые транслируются наружу, касаются нестабильности и политических конфликтов в Украине.