От Луческу-младшего хотят выхода Румынии в финал Евро-2012
16:55, 29 апреля 2009Футбол 2012
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Задача нового тренера сборной
|Рэзван Луческу
На этом посту Луческу-младший сменит Виктора Пицуркэ, с которым был расторгнут контракт из-за слабого выступления сборной в отборочном турнире Чемпионата мира-2010.
Перед новым главным тренером национальной Федерацией футбола поставлена задача вывести Румынию в финал Евро-2012.
Наибольшего успеха в своей карьере Р.Луческу добился с бухарестским "Рапидом", который дважды выиграл Кубок Румынии и один раз вышел в четвертьфинал Кубка УЕФА.
Фото Evenimentul Zilei
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