От Луческу-младшего хотят выхода Румынии в финал Евро-2012

Главным тренером сборной Румынии по футболу назначен Рэзван Луческу. Кандидатура 40-летнего специалиста была утверждена на заседании исполкома Федерации футбола страны, сообщает

На этом посту Луческу-младший сменит Виктора Пицуркэ, с которым был расторгнут контракт из-за слабого выступления сборной в отборочном турнире Чемпионата мира-2010.

Перед новым главным тренером национальной Федерацией футбола поставлена задача вывести Румынию в финал Евро-2012.

Наибольшего успеха в своей карьере Р.Луческу добился с бухарестским "Рапидом", который дважды выиграл Кубок Румынии и один раз вышел в четвертьфинал Кубка УЕФА.

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