Донецк получил Концепцию медицинского обеспечения Евро-2012

В Донецке разработали Концепцию медицинского обеспечения финального турнира Чемпионата Европы по футболу 2012 года, а также Чемпионата Европы по футболу среди юношей до 19 лет 2009 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе городского совета, презентация документа состоялась в ходе пресс-конференции городского головы Александра ЛУКЬЯНЧЕНКО.

По словам начальника управления здравоохранения Донецкого горсовета Геннадия НЕФЕДОВА, концепция предусматривает предоставление неотложной помощи как болельщикам, так и игрокам команд.

Вчастности, во время проведения турнира внебольничная неотложная помощь будет предоставляться по схеме: врачебные медпункты на стадионах во время матча - по два на стадион, врачебные пункты предоставления первой помощи вокруг стадионов во время матча – четыре на стадион, и круглосуточные медицинские пункты в отелях и местах проживания болельщиков.

Кроме того, предусматривается оборудование медпунктов в аэропорту, на железнодорожном вокзале и автобусных станциях, дежурство бригад скорой медпомощи на каждом стадионе во время матча (4 на стадион), дежурство бригад скорой медпомощи в местах скопления болельщиков (фан-зонах).

Для предоставления стационарной медпомощи во время проведения турнира будут привлекаться многопрофильные горобольницы: центральные городские клинические больницы №1 и №3, а также центральная городская больница №17.

Высокоспециализированную медпомощь предоставят в областных лечебных заведениях: Донецком областном клиническом территориальном медицинском объединении (ДОКТМО), Донецкой областной клинической травматологической больнице вместе с научно-исследовательским институтом ортопедии- травматологии и в Институте неотложной и восстановительной хирургии Украины им. В.К.Гусака.

Также для предоставления медицинской помощи во время проведения финального турнира Евро-2012 в качестве волонтеров- медиков планируется привлечения студентов ІІІ-IV курсов Донецкого Национального медицинского университета.

Приблизительное количество волонтеров будет составлять около 500 человек.