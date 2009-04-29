Донбасс Арену переместили в донецкую гостиницу

В самом центре донецкой гостиницы «Донбасс Палас» построили новый пятизвездочный стадион “Донбасс Арена”, точнее его точную копию из пластика.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе "Донбасс Арены”, конструкцию, которая теперь занимает центральную часть лобби-2, монтировали ночью – подальше от любознательных глаз.

А утром посетителей ожидал сюрприз: в окружении столиков, диванов и цветов красовалась Донбасс Арена – естественно, в миниатюре.

Макет будущего европейского шедевра «раскинулся» на 320 см в длину и 260 см в ширину.

Непосредственное здание стадиона возвышается на 24 см от условной поверхности земли и создает ощущение абсолютной реальности. При желании можно даже заглянуть внутрь арены и увидеть там полную имитацию футбольного поля и самой чаши.

По образу и подобию воспроизведен на макете также парк, который будет обрамлять “Донбасс Арену”. Здесь есть не только водная гладь, каскад фонтанов и оборотный гранитный мяч, но и скамьи, беседки, опушки. Даже деревья, ели и кустарники – всего около 500 экземпляров и каждый – четко на отведенном ему месте.

Чтобы увидеть, как это будет, нужно просто заглянуть к «Донбасс Палас». В пресс-службе стадиона отмечают, что мимо такой красоты безразлично пройти просто невозможно.