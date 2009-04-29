Эксперты назвали Львов культурной столицей Украины

Городу Львов на основе экспертных исследований Государственной службы туризма и курортов и «Совета по вопросам туризма и курортов» присвоен статус культурной столицы Украины. Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета.

Основаниями для такого достижения является свыше 100 фестивалей, которые проводятся во Львове ежегодно, 60 музеев, 100 храмов разных конфессий и большая заинтересованность городом со стороны туристов. За последние два года их поток в город вырос на 40 процентов и сейчас составляет свыше 1 миллиона человек ежегодно. Среди иностранцев, которые больше всего посещают Львов, - туристы из Польши, Германии, Австрии, Беларуси, США, России, - информирует пресс-служба.

Львов известен как центр художественного, литературного, музыкального и театрального искусства. Сегодня неопровержимым свидетельством культурного богатства города является большое количество театров, концертных залов, творческих объединений, а также проведения здесь многочисленных творческих мероприятий.

Благодаря насыщенной культурной программе, развитой инфраструктуре (в настоящее время во Львове насчитывается больше 8000 мест только в гостиницах; работают свыше 700 учреждений питания; есть свободные WiFi зоны в центре города; существует хорошее сообщение со многими странами мира благодаря авиарейсам (Lufthansa, Austrian Airlines, LOT, CarpatAir, low-cost-перевозчик Wizzair). Львов имеет наибольший туристический потенциал в Украине.

Способствует этому и наличие кадров для обеспечения спроса в культурной и туристической сфере – 23 высших учебных заведения, среди каких 7 имеют такое направление. На каждый городской фестиваль, в соответствии со статистическими данными, приезжают около 10 тысяч туристов.

Подтверждением большого потенциала развития - является исследование международной консалтинговой компании Monitor Group, которая разрабатывает стратегию конкурентоспособности Львова. Согласно этому исследованию, туризм и IT-сектор является двумя самыми привлекательными кластерами развития во Львове.

Отдельным мотивационным фактором является возможность принимать во Львове матчи Евро-2012.

Для улучшения развития инфраструктуры в городе идет разработка новой городской транспортной стратегии на 20 лет. Разрабатывает ее немецкая компания PTV AG.

Кроме того, в соответствии с последними данными (рейтинга известной аудиторской компании KPMG), Львов является одним из 30 самых привлекательных городов мира для развития ІТ-технологий.

Справка УНИАН. Во Львове, впервые в Украине, учрежден ряд городских фестивалей – Праздник Кофе, Шоколада, Пампушки, День батяра, фестивали «Этновир», «Страна грез», международный театральный фестиваль «золотой Лев», молодежный театральный фестиваль «Драбина», которые уже стали традиционными для жителей и гостей города.