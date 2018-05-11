Згибнев Бонек: Евро 2012 будет в 4 украинских и 4 польских городах

Интервью газете Polska известного польского футболиста и спортивного деятеля Збигнева Бонека, который был одним из кандидатов на должность главы польской федерации футбола (PZPN) осенью прошлого года. По результатам выборов на должность главы федерации пришел Гжегож Лято. Но господин Збигнев в курсе всех футбольных дел в Польше, а также того, как идет подготовка у наших соседей и партнеров к Евро-чемпионату. В Польше все чаще говорят о том, что больше матчей Евро 2012 может состояться у нас. Даже президент УЕФА Мишель Платини каждый раз более решительно говорит, что деление городов не обязательно должно быть симметричным. По вашему мнению, возможен вариант 6 стадионов в Польше и 2 в Украине? Я бы не воспринимал эти спекуляции слишком серьезно. Прошу обратить внимание, что об этом говорят люди, которые не имеют ничего общего с организацией Евро-2012. Не припоминаю себе такого типа официальных высказываний со строны Михала Листкевича или Адама Ольковича.

Но глава PZPN Гжегож Лято говорил о том, что Польша может организовать Евро-2012 с Германией, а не Украиной... Помню эти слова, потому что был тогда в программе «точка на И» у Моники Олейник. Гжегож Лято сказал эти слова под воздействием эйфории. Известно, что именно в тот день он выиграл выборы на должность главы PZPN. Теперь он тщательнее добирает слова.

Президент украинской федерации футбола все чаще говорит, что поляки не благодарны. В конечном итоге, именно он добился проведения Евро-2012 в Украине и Польше, а мы теперь делаем все, чтобы маргинализовать украинцев...

Это бизнес. Слово «солидарность» нужно резервировать для других случаев. Однако, немного нужно согласиться с Суркисом. Только из тех спепуляций ничего не выплывает. Я уверен, что 13 мая исполком УЕФА установит деление 4+4.

Имеете неформальную информацию? Интуиция мне подсказывает, что деление будет ровным. Но это не обязательно будет окончательным решением. Изменения можно сделать даже за год до чемпионата, если какой-то город не будет успевать с приготовлением.

Михал Листкевич говорил недавно, что по Мишелю Платини можно увидеть, когда он доволен, а когда розчарован. Похоже, после визита в Польшу он улыбался от уха к уху? Это правда, что его вид отображает то, что он думает на самом деле? Три года я играл с ним в одной команде и около 20 лет мы дружим, практически семьями. И не имею такой определенности, как Михал. По каждому человеку можно что-то увидеть, когда посмотреть на его лицо, эмоции и реакции. Но Мишель очень воспитаный и почти всегда улыбается. В конечном итоге, должность, которую он занимает, этого требует. Хороший дипломат должен знать, что такое воспитанность.

Какие из польских городов наилучше подготовленны к организации Евро -2012? Правда ли, что Хожув выпал из игры?

Не имею такой детальной информации, но, как по мне, в Польше уже определено приоритетность и она известна: Варшава, Гданьск, Вроцлав, Познань, а в резерве Краков и Хожув. УЕФА, конечно, может не одобрить такого деления, но точно примет во внимание.

Недавно провели изменения в исполнительном комитете УЕФА. Влияние потеряли люди Суркиса? Думаю, что это не будет иметь большого значения. Что интересно, всегда, когда что-то нам угрожает, говорят, что Суркис поможет. Мы продолжаем на него рассчитывать. Предыдущий исполнительный комитет был больше «постйохансоновский», верный предыдущему президенту УЕФА. Тот, который выбрали сейчас, есть про-Платини. Для нас это ни лучше, ни хуже.

В Италии продолжают говорить, что заберут Евро 2012? Итальянцы до сих пор не могут смириться что проиграли полякам с украинцами? Нет. Тишина. Итальянцы согласились, что Евро-2012 состоится в Польше и в Украине. Они сконцентрированы на Евро-2016 вместе с франзузами. Эти две страны будут фаворитами.

Перевел Роман Кисиль, УНИАН.