Билеты на матч Динамо - Шахтер продают уже по 1000 гривен

Билеты на матч полуфинального противостояния Кубка УЕФА между киевским "Динамо" и донецким "Шахтером" стоят уже от 400 до 1000 гривен.

Как известно, все места на менее чем 17-тысячном стадионе имени Лобановского разошлись в первые несколько часов. Сейчас желающие увидеть украинское дерби могут приобрести билет лишь у перекупщиков.

"Ажиотаж не сравнить ни с матчами против ПСЖ, ни с поединками Лиги чемпионов против "Порту" или "Арсенала", - рассказал один из спекулянтов газете "Сегодня".

По его словам, 100-гривневые билеты предлагаются сейчас по 400 гривен, 200 - по 600, 300 - по 800 и 400 - по 1000.

"Билетов номиналом 400 гривен - мало, поэтому те, что по 300, будут продавать по тысяче. А вообще сейчас перекупщики держат паузу и ждут последнего дня", - прибавил он.

В то же время киевское "Динамо" отрицает возможный сговор кассиров стадиона со спекулянтами.

Первый вице-президент киевского "Динамо" Виталий Сивков: "Кассиры стадиона никак не могут быть в сговоре со спекулянтами. У нас введена электронная система фиксации продажи билетов, и компьютерная программа просто не позволит выдать на руки одному лицу единоразово 50 или 100 билетов", - сказал Сивков.

По его словам, у клуба нет правовой базы, чтобы привлечь к ответственности перекупщиков.

"Человек купил билет - это его собственность. И он может ею распоряжаться как ему угодно: пойти на матч, выбросить, продать", - прибавил представитель "Динамо".

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