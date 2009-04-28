Германия готова оказать Украине помощь в подготовке к Евро-2012

Германия согласна оказать Украине помощь в подготовке к проведению финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил вице-премьер-министр Украины Григорий НЕМЫРЯ во время брифинга по результатам 4-го заседания украинско-немецкой группы высокого уровня по экономическому сотрудничеству в Киеве.

По его словам, учитывая немецкий опыт в проведении масштабных спортивных соревнований, на сегодняшнем заседании стороны “согласились, что есть необходимость сделать рамочное соглашение между Германией и Украиной относительно сотрудничества по Евро-2012”. Он отметил, что такой документ будет разработан согласно модели соглашения, которую Германия имеет с Южноафриканской Республикой, хозяином Чемпионата мира 2010 года по футболу, которой ФРГ помогает готовиться к турниру.

Кроме того, отметил Г.НЕМЫРЯ, есть хорошая почва для такого сотрудничества, поскольку ряд немецких компаний уже принимают участие в строительстве стадионов в Днепропетровске, Киеве и других городах, разрабатывая проекты спортивных арен. “Мы это ценим, поскольку это является залогом качества тех объектов, которые будут строиться немецкими фирмами или с их участием”, - отметил вице-премьер.

Со своей стороны, руководитель немецкой делегации государственный секретарь Федерального министерства экономики и технологий Бернд ПФАФФЕНБАХ, отвечая на вопросы журналистов, заметил, что пока нельзя говорить о каких-то конкретных проектах. Пока, по его словам, достигнута принципиальная договоренность и в ближайшее время немецкие специалисты изучат и оценят предложенные украинской стороной проекты, после чего состоятся более предметные переговоры.