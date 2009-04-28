Завтра в Париже с украинцами будут говорить о Евро-2012

Пятое заседание смешанной Украинско-французской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству пройдет 29 апреля в Париже (Франция).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства экономики Украины, робота заседания будет посвящена развитию сотрудничества между украинскими и французскими предприятиями в энергетической, агропромышленной отраслях, в отрасли транспорта, промышленности, регионального и институционного сотрудничества и т.д.

Среди прочего, во время заседания будут обсуждаться вопросы относительно соблюдения обязательств, взятых Украиной в рамках ее присоединения к ВТО.

По мнению министра экономики Украины Богдана ДАНИЛИШИНА, который возглавляет украинскую часть Комиссии, для Украины является важным опыт Франции в области организации деятельности технопарков.

В рамках пятого заседания также планируется углубить сотрудничество между Министерством экономики Украины и Объединением общественного значения “Содействие развитию обменов экономическими и финансовыми технологиями” при Министерстве экономики, промышленности и занятости и Министерстве бюджета, государственных счетов и государственной службы Французской Республики на 2009-2012 гг. относительно подготовки к проведению в Украине финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года (ЕВРО-2012). В связи с этим планируется подписание Рамочного соглашения о двустороннем сотрудничестве между Минэкономики Украины и Объединением.

Также планируется подписать Меморандум о двустороннем сотрудничестве в сфере туризма между Государственной службой туризма и курортов Министерство культуры и туризма Украины и Генеральной дирекцией конкурентоспособности, промышленности и услуг Министерства экономики, промышленности и занятости Франции и Объединением общественного значения «Содействие развитию обменов экономическими и финансовыми технологиями».