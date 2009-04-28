На Донбасс Арене протестировали вывеску в виде логотипа Шахтера

На Донбасс Арене протестировали гигантскую вывеску в виде логотипа ФК «Шахтер», которая будет встречать болельщиков с южного входа. Сделать это оказалось не так уж просто, поскольку она расположена всего в полуметре от стеклянной поверхности здания стадиона. Тем не менее, все получилось.

В зажженном виде огромный логотип лучше всего просматривается с территории парка. Хотя свидетели «испытаний» уверяют, что и с проспекта Мира он выглядит внушительно – 18 тыс. светодиодов невольно притягивают к себе внимание.

Регламентировать свечение вывески будут непосредственно с Донбасс Арены. Правда, сначала хотели установить на логотипе датчики - чтобы он загорался автоматически, как только на улице начнет темнеть. Но потом от этой идеи отказались - трехтонная конструкция постоянно обдувается сильным ветром, поэтому не исключены повреждения. В общем, решили не рисковать и зажигать вывеску вручную.

В ближайшее время подобный экзамен придется сдать и второй вывеске – с надписью «Донбасс Арена». Ее оттестируют, как только будет благоустроена близлежащая к ней территория. Пока же компания, обеспечивающая будущий стадион осветительными изысками, разрабатывает светящееся оформление и интерьер для магазинов, которые откроются внутри арены.

Пресс-служба Донбасс Арены