Украина и Польша будут ежедневно обмениваться информацией о ЧЕ-12

Украина и Польша договорились о ежедневном обмене информацией о подготовке двух стран к Евро-2012.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Иван ВАСЮНИК после встречи 27 апреля с руководителем польской компании PL.2012, которая отвечает за подготовку Польши к турниру, Мартином ГЕРОЙ.

«Мы договорились, особенно в этот период до 13 мая, фактически о ежедневной оперативной коммуникации между нашими сторонами, поскольку мы должны выйти на заседание исполкома УЕФА с общей позицией, исходя из формулы «две страны – один турнир», - сказал И.ВАСЮНИК.

По его словам, украинская и польская стороны также подтвердили позицию о привлечении восьми городов к проведению Евро-2012.

«Мы считаем, что это будет самым оптимальным компромиссом между организационными хлопотами по проведению турнира, а также желанием каждой стороны, как Украины, так и Польши, привлечь как можно больше городов к этому футбольному празднику, как большому событию европейского значения», - отметил вице-премьер.

М.ГЕРА, со своей стороны отметил, что проект Евро-2012 является совместным для Украины и Польши, и именно сейчас, перед решающим заседанием исполкома УЕФА, наступило время для тесного сотрудничества между двумя странами, чтобы достичь успеха в 2012 году. Он также добавил, что сегодня достигнута договоренность об усилении обмена информацией между PL.2012 и координационного бюро Евро-2012 украинского правительства.

Директор координационного бюро Илья ШЕВЛЯК, отвечая на вопрос журналистов относительно паритетности распределения городов, сообщил, что сейчас есть соответствующие совместные заявления парламентов двух стран, министра спорта Польши и вице-премьер-министра Украины И.ВАСЮНИКА, а также готовится заявление глав правительств двух стран. В то же время, он отметил, что окончательное решение об определении городов-хозяев Евро-2012 будет приниматься исполкомом УЕФА.

Как сообщал УНИАН, окончательный перечень городов-хозяев Евро-2012 УЕФА определит 13 мая на заседании исполкома организации. Сейчас принять матчи чемпионата претендуют по шесть городов в Украине и Польше.