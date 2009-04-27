Тренер Металлиста: пусть опустятся на землю, не думают, что стали великими

Как сообщал УНИАН, вчера в матче 25 тура Чемпионата Украины по футболу харьковский "Металлист" упустил победу в матче против запорожского "Металлурга" (1:1).

На послематчевой пресс-конференции тренер харьковчан Мирон Маркевич был строг:

"Для того чтобы реализовать такое преимущество, надо забивать голы. Без них не бывает футбола. Когда нет реализации, конечно, всегда у команд есть контршансы, и они рано или поздно их реализуют. Непонятный бардак в обороне, особенно на месте правого защитника. Перед этим был звоночек, видимо, его оказалось мало. Ну и моменты были - конечно, их надо реализовывать".

- Куда делась реализация? Раньше забивали и выигрывали. А сейчас и борьба за третье место обострилась

"Я им то же самое сказал. Пусть опустятся на землю, не думают, что стали великими (не все, некоторые). К сожалению, имеем такой результат. Чемпионат продолжается, есть еще 5 матчей.", - цитирует Маркевича пресс-служба ФК "Металлист".