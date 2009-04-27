Мер Львова просит Наливайченко разобраться с областным ГУ СБУ

Городской председатель Львова Андрей САДОВОЙ просит главу Службы безопасности Украины Валентина НАЛИВАЙЧЕНКО провести внутреннее расследование обстоятельств заседания региональной межведомственной рабочей группы по вопросам противодействия коррупции во Львовской области, на котором рассматривались вопросы соблюдения антикоррупционного законодательства при подготовке города к Евро-2012.

Об этом идет речь в открытом обращении А.САДОВОГО, опубликованном на официальном портале Львовского городского совета.

А.САДОВОЙ, в частности, выразил “глубокую обеспокоенность” беспрецедентным фактом дискредитации и очернения Львовского горсовета и его должностных лиц.

“24 апреля в помещении УСБУ во Львовской области состоялось заседание региональной межведомственной рабочей группы по вопросам противодействия коррупции во Львовской области под председательством первого заместителя начальника УСБУ во Львовской области генерал-майора ЧЕПАКА В.И. Во время данного заседания должностные лица УСБУ во Львовской области публично, в присутствии представителей СМИ обвинили четырех должностных лиц Львовского городского совета в коррупции не имея для этого законного права, а именно соответствующего решения судебных инстанций”, - говорится в обращении.

Городской председатель считает, что этот “позорный факт бросает тень” на возглавляемую В.НАЛИВАЙЧЕНКОМ структуру, которую, по его мнению, “откровенно пробуют использовать в политических целях”.

“Следовательно, обращаюсь к Вам с просьбой оперативно провести внутреннее служебное расследование для выяснения всех обстоятельств этого инцидента. Прошу Вас также дать поручение и.о. начальника УСБУ во Львовской области генерал-майору ЧЕПАКА В.И. появиться на сессию Львовского городского совета в четверг, 30 апреля 2009 года в 10:00 для публичного разъяснения данной ситуации”, - идет речь в документе.

А.САДОВОЙ считает, что лишь немедленная реакция высшего руководства СБУ “может спасти честь и репутацию УСБУ во Львовской области”.