На Донбасс Арену завезли розы и сирень
Парк вокруг стадиона обрастает зеленью
В парке вокруг нового донецкого стадиона «Донбасс Арена» начались активные работы по высаживанию зеленых насаждений. В первую очередь флористы высаживают дубы, клены, вишни и липы. Дабы выдержать общий дизайн будущего европейского парка, одновременно разбиваются газоны для цветов и размечаются посадочные площади для многолетних кустарников. На стадион уже завезены саженцы снежноягодника, барбариса, сирени и роз.
Кроме того, потихоньку получают «постоянную прописку» и растения, чья задача – создать живую изгородь. Рабочие парка активно высаживают тис и стриженые шары бирючины – они украсят западный вход на стадион.
Помимо выполнения декоративной функции, зеленая стена из стриженых растений будет защищать территорию от шума, ветра и пыли – причем, гораздо лучше, чем каменная ограда. Такая изгородь, не являясь абсолютной преградой, пропустит ветер сквозь себя, ослабляя его силу, и создаст благоприятный микроклимат в парке.
Ну и, конечно, одновременно с посадочными работами в парке монтируется автоматизированная система полива.
Как отмечают в пресс-службе Донбасс Арены , парк вокруг стадиона на глазах обрастает зеленью с легкой руки футболистов «Шахтера», главного тренера и президента команды - стоило им посадить первые пять деревьев, как работа закипела.
Фото пресс-службы Донбасс Арены.