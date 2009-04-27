Львовское СБУ “засекретит” проверку подготовки города к ЧЕ

Руководство главного управления Службы безопасности Украины во Львовской области решило прекратить практику публичного обсуждения соблюдения требований антикоррупционного законодательства в ходе подготовки Львовщины к Евро-2012.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, об этом заявил первый заместитель начальника ГУ СБУ во Львовской области Виктор ЧЕПАК во время очередного заседания межведомственной региональной оперативной группы по вопросам противодействия коррупции.

Он отметил, что информация, которая обсуждалась в ходе предыдущего заседания группы, получила необосновано негативную трактовку другими лицами и была предана огласке через СМИ. В СБУ считают, что это была “попытка использовать Службу безопасности Украины в личных целях и с целью дискредитации подготовки Львова к Евро-2012”. Тем более, в канун визита президента УЕФА Мишеля ПЛАТИНИ такие необъективные сообщения могли поставить точку на проведении Евро-2012 во Львове.

По словам В.ЧЕПАКА, “СБУ не может допустить, чтобы ее использовали в качестве плацдарм для «боев без правил» и дискредитации Евро-2012, а потому оперативная группа прекращает публичное обсуждение вопросов, которые касаются подготовки к футбольному чемпионату”. За это решение проголосовало 10 из 14 членов оперативной группы.

“Публичное обсуждение не до конца проверенных и доказанных фактов будет лишь вредить общему делу проведения Евро-2012”, - сказал В.ЧЕПАК. Таким образом, вопрос повестки дня работы оперативной группы относительно изучения соблюдения требований антикоррупционного законодательства во время реализации на территории Львовщины государственной программы проведения финальной части футбольного чемпионата Евро-2012 был снят.

Напомним, что в канун визита в Украину президента УЕФА М.ПЛАТИНИ некоторые львовские СМИ со ссылкой на СБУ во Львовской области обнародовали недостоверную информацию относительно опасности строительства стадиона к Евро-2012 через будто-бы нарушение санитарных норм функционирования газопровода высокого давления, Стрыйского водогона и его хлораторной станции неподалеку от территории стадиона, что угрожает техногенной катастрофой. Тогда как директор КП «Дирекция по строительству стадиона во Львове» Виталий СУЛИМА отметил, что строительство стадиона не нарушает никаких санитарных норм, а наличие неподалеку от строительной площадки газопровода среднего, а не высокого давления не препятствует строительству и не представляет никакой угрозы.

Кроме того, СМИ обнародовали информацию о том, что цена, которую Львов намерен заплатить за проект стадиона, в несколько раз выше, чем позволяет украинское законодательство, тогда как в действительности стоимость, которую должен оплатить город за проект стадиона сегодня еще не определена.