Результаты 34-го тура английской Премьер-лиги

Арсенал не отстает от "тройки"

Состоялись еще два матча 34-го тура английской Премьер-лиги Арсенал - Миддлсбро 2:0 (Фабрегас 25, 68) Блэкберн - Уиган 2:0 (МкКарти 45, Нельсен 60) Напомним, что ранее сыграли: Фулхэм - Сток Сити 1:0 (Невланд 29) Халл Сити - Ливерпуль 1:3 (Джиованни 73 - Алонсо 45, Куйт 63, 89) Эвертон - Манчестер Сити 1:2 (Гослинг 90 - Робиньо 35, Айрлэнд 54) Болтон - Астон Вилла 1:1 (Коэн 60 - Янг 43) Вест Бромвич - Сандерленд 3:0 (Ольссон 40, Брант 58, Менсегес 88) Вест Хэм - Челси 0:1 (Калу 55) МЮ - Тоттенхэм 5:2 (Роналду 57 пен., 68, Руни 67, 71, Роналду 68, Бербатов 79 - Бент 29, Модрич 32) Тур завершится 27 апреля матчем Ньюкасл - Портсмут *** Положение в турнирной таблице 1 МЮ 77 2 Ливерпуль 74 3 Челси 71 4 Арсенал 65 5 Астон Вилла 55 6 Эвертон 53 7 Фулхэм 47 8 Вест Хэм 45 9 Манчестер Сити 44 10 Тоттенхэм 44 11 Уиган 41 12 Сток Сити 39 13 Болтон 38 14 Портсмут 37 15 Блэкберн 37 16 Сандерленд 35 17 Халл Сити 34 18 Миддлсбро 31 19 Ньюкасл 30 20 Вест Бромвич 28

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