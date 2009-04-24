НСК ”Олимпийский” получил проект реконструкции к Евро-2012

На совместном заседании архитектурно-градостроительные советы Минрегионстроя и Главархитектурі Киева 23 апреля одобрили архитектурную часть проекта "Реконструкция существующих и строительство новых объектов НСК "Олимпийский".

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по делам семьи, молодежи и спорта, проект, разработанный немецкой проектной компанией GMP, представил ее руководитель Кристиан ХОФФМАНН.

На открытии заседания министр по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО охарактеризовал подготовку НСК "Олимпийский" к проведению финальной части Чемпионата Европы по футболу 2012 года как один из самых дорогих инфраструктурных объектов, которые реализуются за государственные средства.

Ю.ПАВЛЕНКО перечислил пять особенностей проекта. Это, в частности, его соответствие стандартам и требованиям УЕФА, тесное сотрудничество генподрядчика и генпроектанта с европейскими компаниями-консультантами и решение вопросов безопасности и эвакуации зрителей, а также комфортности.

Кроме этого, министр отметил рассчитанную возможность самоокупаемости и многофункционального использования комплекса, и как особенность назвал характерное для этого проекта быстрое и оперативное принятие решений.

По словам главного архитектора компании GMP, уникальным архитектурным элементом обновленного стадиона будет вантово-мембранная конструкция навеса над трибунами. Для защиты зрителей от осадков и солнца проектом предусмотрена светопрозрачная синтетическая мембрана, растянутая стальными канатами.

Реконструкция "Олимпийского" также предусматривает обновление футбольного поля, беговых дорожек, легкоатлетических секторов, а также строительство новых помещений для футболистов и легкоатлетов. Планируется значительно увеличить количество помещений и мест для представителей СМИ (924 – для прессы, 105 – для комментаторов).

Проектом предусмотрено создание новых зон для болельщиков и вспомогательных помещений для их обслуживания (1708 мест для VIP-гостей, киоски, буфеты, санитарные узлы, кассы, магазины фан-символики и т. п.). В целом стадион рассчитан на 69 тысяч 4 зрителя.

Согласно специальным требованиям УЕФА к стадиону класса "Элит" разработана новая концепция путей перемещения зрителей и эвакуации с трибун и территории комплекса. Разработчик проекта предложил создать кольцевую переходную галерею для организации подходов и эвакуации зрителей второго яруса.

Поле стадиона будет засажено натуральной травой и оборудовано мощной системой автоматического орошения и дренажа.

Завершение строительно-монтажных работ запланировано на декабрь 2010 года, а введение стадиона в эксплуатацию – на июнь 2011 года.

Справка УНИАН. Готовность НСК «Олимпийский» до принятия матчей Евро-2012 определена УЕФА как обязательное условие для проведения чемпионата в Украине. Строительно-монтажные работы на спорткомплексе начались 1 декабря 2008 года и осуществляются холдинговой компанией «Киевгорстрой». Их финансирование проводится из государственного бюджета Украины.