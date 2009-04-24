Власти Харькова заявляют о готовности гостиниц к Евро-2012

Гостиничное хозяйство Харькова готово принять участников, гостей и болельщиков Евро-2012. Об этом говорится в официальном письме, адресованном премьер-министру Ивану ВАСЮНИКУ и президенту Федерации футбола Украины Григорию СУРКИСУ, которое подписали глава Харьковской ОГА Арсен АВАКОВ, председатель облсовета Сергей ЧЕРНОВ, мэр Харькова Михаил ДОБКИН и президент компании DCH (ключевой инвестор) Александр ЯРОСЛАВСКИЙ.

Как сообщили УНИАН в Харьковском областном совете, письмо содержит отчет о проделанной работе по обеспечению требований УЕФА, касающихся размещения участников и гостей финальной части Евро-2012. В частности, в письме говорится о том, что собственники харьковских отелей предоставили Агентству по размещению TUI Travel PLC подписанные договоры на гостиничное обслуживание в рамках требований УЕФА. В настоящее время необходимые документы передали уже 30 гостиниц региона, общий номерной фонд которых превышает 1400 номеров, что составляет 51% от объема, требуемого УЕФА. Работа по подписанию договоров с другими субъектами гостиничного хозяйства продолжается и будет завершена в 5-дневный срок.

Согласно нормам Союза европейских футбольных ассоциаций, к чемпионату необходимо предоставить 2765 номеров, в то же время, как информируют власти региона, они договорились с субъектами гостиничного хозяйства и получили гарантии о предоставлении 3851 номеров для размещения участников и гостей Евро-2012, то есть на 40 % больше норматива. «Дополнительно будут задействованы для размещения дома отдыха промышленных предприятий (на 250 номеров с трех- и четырехзвездочным обслуживанием), которые в большинстве своем расположены в живописных уголках региона, а доставка болельщиков с мест размещения будет организована дополнительно городским автотранспортом, – говорится в письме. – Кроме того, в студенческих общежитиях города, пансионатах, санаториях, базах отдыха, кемпингах, мотелях возможно размещение до 35 тысяч участников, гостей и болельщиков».