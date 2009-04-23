У Тимошенко написали ”уникальный” закон о Евро-2012

Кабинет министров предлагает Верховной Раде внести изменения в закон Украины "Об организации и проведении финальной части чемпионата Европы 2012 по футболу в Украине".

Соответствующий проект зарегистрирован в парламенте.

Как отмечается в объяснительной записке, предложенный проект закона "является уникальным".

"Его уникальность объясняется следующим: этот закон имеет конкретные сроки действия - 2008-2012 годы, в отличие от других законов, срок действия которых неограничен; действие положений Закона ограничивается четким перечнем объектов, которые будут привлечены для проведения чемпионата", - говорится в объяснении Кабмина.

Изменениями в закон предлагается уточнить полномочия, функции и задачи Кабинета Министров, в частности определяется его координирующая роль в деятельности центральных и местных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, связанной с подготовкой и проведением чемпионата.

Финансирование программы подготовки к Евро-2012 осуществляется из средств центрального и местных бюджетов.

Финансирование строительства объектов чемпионата осуществляется за счет средств их владельцев, которые предоставили соответствующие гарантии относительно финансового обеспечения, а также других источников, не запрещенных законом.

При этом средства инвесторов, направленные на строительство объектов чемпионата, не привлекаются на обеспечение развития инженерно-транспортной и социальной инфраструктуры населенных пунктов, если это не предусмотрено проектом строительства.

Также изменениями в закон запрещается установление любых дополнительных обязательных платежей (отчислений), которые не предусмотрены законодательством по вопросам налогообложения, во время строительства объектов чемпионата.

При этом предусмотрены положения относительно возвращения в госбюджет полученных сумм возмещения процентной ставки по кредитам и сумм неуплаченной ввозной пошлины в случае невыполнения гарантийных обязательств и непредоставления объекта для нужд чемпионата.

В разделе V "Выполнение гарантий, предоставленных УЕФА" предусматривается:

1) урегулировать порядок исполнения гарантий, предоставленных УЕФА относительно прав интеллектуальной собственности УЕФА;

2) уточнить временные правила перемещения через таможенную границу Украины;

3) перечень товаров, которые разрешается ввозить на территорию Украины без уплаты обязательных платежей участниками чемпионата для выполнения ими функций по подготовке и проведению чемпионата и правил декларирования этих товаров;

4) уточнить порядок получения виз для въезда на территорию Украины в связи с проведением чемпионата.

Украинская правда