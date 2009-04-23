Львовщине советуют использовать статус “ворот в Европу”

Представители делегации инвестиционного концерна Tau Global Invetstment, которые сегодня впервые посетили Львовщину, отметили, что этот регион является воротами Украины в Европу и должен использовать свое географическое расположение, как его используют в других странах мира.

Такое мнение заграничные инвесторы выразили сегодня на встрече с руководством Львовской облгосадминистрации во время представления и обсуждения проектов, которое планируется реализовать в контексте подготовки Львовщины к Евро-2012, сообщают в пресс-службе ОГА.

Среди преимуществ региона гости также назвали большое количество квалифицированной молодежи и студенчества, то есть будущий потенциал, а также международные транспортные коридоры, которые проходят территорией области.

Во время встречи инвесторы выделили три направления, больше всего заинтересовавшие их на Львовщине, – это аэропорт, дороги (в пределах города и за его пределами) и инфраструктура (гостиницы, торговые центры). По мнению инвесторов, Львов станет более заметным среди других городов, если будет иметь пятизвездочные, сетевые гостиницы.

Делегация компании будет находиться на Львовщине на протяжении 22 – 24 апреля и проведет ряд встреч с представителями власти области.