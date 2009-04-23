Шева оформил дубль за Милан

Итальянский Милан в товарищеском матче в Будапеште с крупным счетом обыграл Сборную клубов Венгрии - 5:2.

Счет во встрече неожиданно открыли хозяева и им, несмотря на большое преимущество красно-черных, удавалось удерживать преимущество до конца первого тайма, когда Кака откликнулся на передачу Дэвида Бекхэма и голом отметил свой 27-й день рождения.

После перерыва Шевченко вывел гостей вперед, завершив комбинацию с участием Роналдиньо, Кака и Зеедорфа, но венгры быстро сравняли счет после ошибки молодого Дармиана. Впрочем, это был их последний успех в матче - вскоре тот же Шевченко, и вновь с передачи Роналдиньо, забил победный мяч, после чего отличились еще Зеедорф и юный уругваец Табаре Вьюдес. А вот Ронни свой шанс забить упустил, не реализовав пенальти.

Товарищеский матч

Сборная клубов Венгрии - Милан - 2:5 (1:1)

Голы: Райчи, 7. Токоли, 57 - Кака, 37. Шевченко, 47, 62. Зеедорф, 73. Вьюдес, 85.

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