Где дешевле сходить на матч 1/2 Кубка УЕФА между Динамо и Шахтером

В четверг, 23 апреля, в 10:00 к моменту открытия касс стадиона «Динамо» им.Валерия Лобановского, к каждому из четырех окошек выстроилась многометровая очередь. В ожидании начала продажи билетов на первый полуфинальный матч Кубка УЕФА «Динамо» (Киев) – «Шахтер» (Донецк) даже разгар рабочего дня не помешал нескольким сотням любителей футбола стать обладателями заветного «квиточка».

Как сообщают в информационном отделе «Динамо», цена входных билетов на киевский полуфинал Кубка УЕФА составляет 100, 200, 300 и 400 гривен в зависимости от выбранного сектора. Чтобы ограничить амбиции спекулянтов, решено продавать не более девяти билетов в одни руки.

Большой ажиотаж вызвал предстоящий матч у болельщиков из других городов – в клубный отдел продажи и бронирования билетов поступил огромный поток заявок. Учитывая, с какой скоростью расходятся билеты из касс стадиона, можно предположить, что свободных мест вечером 30-го апреля на стадионе «Динамо» им.В.Лобановского не будет.

В то же время, в пресс-службе ФК «Шахтер» напоминают, что 7 мая состоится ответный полуфинальный матч розыгрыша Кубка УЕФА, в котором путевку в финал будут оспаривать «Шахтер» и «Динамо». Команды будут играть на домашней арене «горняков» РСК «Олимпийский» в 19:30 по местному времени.

Желающим стать очевидцами этого противостояния со стадионных трибун сообщается, что билеты на поединок появятся в продаже 28 апреля. В течение трех дней они будут доступны лишь владельцам абонементов, но уже 1 мая поступят в свободную продажу. Стоимость — от 40 до 800 гривен.