Архитектурно-градостроительный совет Киева одобрил проект реконструкции НСК “Олимпийский”

Архитектурно-градостроительный совет Киевской городской государственной администрации 22 апреля одобрил проект "Реконструкция существующих и строительство новых объектов НСК "Олимпийский". Стадия "Проект".

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по делам семьи, молодежи и спорта, ведущие архитекторы Украины с участием представителей Минсемьи рассмотрели главные архитектурно-строительные, инженерные и технологические решения реконструкции спортивного комплекса.

Проект реконструкции НСК "Олимпийский" выполнен немецким архитектурным бюро GMP на основе концептуального проекта, утвержденного Кабинетом министров Украины (распоряжение от 19 ноября 2008 года).

После реконструкции стадион будет иметь два яруса, легкоатлетическую составляющую для проведения соревнований международного уровня, защитный навес над трибунами для зрителей. Архитектурное решение чаши стадиона предусматривает накрытие 100% зрительских мест синтетической мембраной на основе металлической конструкции. Общая вместимость стадиона составляет 69 тыс. 423 зрителя. В том числе 1816 мест для VIP-персон, 150 мест для инвалидов. Кроме того, предусмотрены помещения для журналистов, ТV-студии, достаточное количество санузлов, киосков для продажи продуктов питания, мест первой медицинской помощи и пунктов охраны порядка и безопасности.

Поле стадиона будет засажено натуральной травой и оборудовано мощной системой автоматического орошения и дренажа.

Разработчик проекта предложил создать кольцевую переходную галерею для организации подходов и эвакуации зрителей второго яруса.

Члены градостроительного совета поддержали и одобрили проект реконструкции стадиона НСК "Олимпийский", но отметили необходимость благоустройства прилегающих к стадиону территорий.

Сегодня, 23 апреля, состоится совместное заседание архитектурно-градостроительных советов Министерства регионального развития и строительства Украины и Головархитектури г. Киева, на котором также будет рассмотрен проект реконструкции объектов НСК "Олимпийский".

Справка УНИАН. Готовность НСК «Олимпийский» к приему матчей Евро-2012 определена УЕФА как обязательное условие для проведения чемпионата в Украине. Строительно-монтажные работы на спорткомплексе начались 1 декабря 2008 года и проводятся холдинговой компанией “Киевгорстрой”. Их завершение планируется на декабрь 2010 года. Финансирование реконструкции осуществляется из государственного бюджета Украины.