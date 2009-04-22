Трансляцию матчей полуфинала Кубка УЕФА выиграл Интер
22:31, 22 апреля 2009Футбол 2012
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Смотрите 30 апреля в 19.30
Прямая трансляция первого полуфинального матча Кубка УЕФА «Динамо» (Киев) - «Шахтер» (Донецк) состоится 30 апреля, в четверг, в 19.30 на телеканале «Интер». Об этом сообщает официальный сайт Динамо (Киев).
Через неделю, в четверг, 7 мая, в 19.30, телеканал «Интер» также в прямой трансляции покажет ответный еврокубковый поединок украинских команд.
Комментировать матчи будут Игорь Цыганык и Роберто Моралес. Отметим, что «Интер» покажет и финальную встречу Кубка УЕФА, которая пройдет 20-го мая в Стамбуле.
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