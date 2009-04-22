Инфраструктура возле НСК может стать отдельным проектом

Министерство семьи, молодежи и спорта Украины предлагает строительство инфраструктуры возле НСК «Олимпийский» выделить в отдельный проект.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель министра по делам семьи, молодежи и спорта Украины Ростислав КАРАНДЕЕВ в ходе рассмотрения Градосоветом Киева проекта реконструкции НСК «Олимпийский».

По его словам, на сегодня УЕФА утверждена концепция размещения функциональных зон и разработан план мероприятий.

Замминистра уточнил, что обустройство функциональных зон по периметру 1,5 км от стадиона включает строительство гостиниц, предприятий общественного питания, паркингов на 2 554 автомобиля, 24 микроавтобуса, 206 автобусов и 5 грузовиков и др.

Р.КАРАНДЕЕВ отметил, что заказчик строительства инфраструктуры вокруг стадиона не определен.

Минсемьи рассматривает несколько вариантов передачи функций заказчика этого проекта. В частности, сомнение вызывает вариант передачи функций заказчика НСК «Олимпийский», который должен сосредоточиться на самом стадионе.

Второй вариант предусматривает привлечение в качестве заказчика одной из компаний, у которой в пользовании находится большая территория (например, фирма «Крыжынка», малое государственное предприятие «Теннисные корты» или ООО «Интерспорт»).

Третий, наиболее вероятный вариант, предусматривает передачу функций заказчика Главному управлению капитального строительства КГГА при условии финансирования этого проекта из Государственного и местного бюджетов, а также за средства частных инвесторов. При этом проект должен быть юридически отделен от проекта реконструкции НСК «Олимпийский».

По оценкам Р.КАРАНДЕЕВА, стоимость строительства инфраструктуры может составить до 100 млн. грн. (без учета инженерных коммуникаций). Предусматривается, что большая часть будет профинансирована за средства инвесторов, у которых в пользовании находятся земельные участки и есть планы по строительству каких-либо объектов, которые можно использовать для проведения Евро-2012. Государственное финансирование проекта могло бы составить 30-50% средств.

Замминистра добавил, что заказчика проекта планируется определить до конца июня т.г.

Справка УНИАН. Готовность НСК «Олимпийский» к приему матчей Евро-2012 определена УЕФА как обязательное условие для проведения чемпионата в Украине. Строительно-монтажные работы на спорткомплексе начались 1 декабря 2008 года и проводятся холдинговой компанией “Киевгорстрой”. Их завершение планируется на декабрь 2010 года. Финансирование реконструкции осуществляется из Государственного бюджета Украины.