Кредитом в 900 млн. грн. власть может лишить Киев Евро-2012?

Кредит в 900 млн. грн., который взял Киев на погашение долгов «Киевэнерго» перед НАК «Нафтогаз Украины», может вылиться в негативные рейтинги Украины в мире, заявляет лидер фракции Блока Виталия Кличко в Киевсовете.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Блока, Виталий КЛИЧКО выразил убеждение, что "мэр столицы, города, который борется за право принимать финал Евро-2012, своими действиями усиливает негативные тенденции развития экономики страны – уменьшает ее инвестиционную привлекательность в условиях кризиса».

По мнению депутатов Блока Кличко, их позицию о возможном снижении рейтинга Киева из-за взятия многомиллионного кредита поддержали специалисты международного рейтингового агентства Standard&Poor`s, которые предоставили негативный прогноз относительно инвестиционного потенциала городу. Агентство Standard&Poor`s назвало решение столичной власти о привлечении двух банковских кредитов «неожиданным», в связи с чем может быть пересмотрено решение о рейтинге Киева.

В Блоке Кличко уверены, что из-за своего непрофессионализма власть не только снизила рейтинг Киева для мировых инвесторов в канун Евро-2012, но и загнала в долговую яму городскую общину.

“Во-первых, 900 миллионов гривень под залог половины зданий города - незаконный шаг, оценку которому должны дать правоохранительные органы. Во-вторых, на погашение процентов по нему с киевлян только в этом году возьмут 200 миллионов гривень, конечно, за счет введения новых поборов и налогов”, - отмечают в Блоке Кличко.

Депутаты от этого блока называют ситуацию в Киеве катастрофической.

«Метро и дороги не строятся, медицина едва дышит, не выплачиваются социальные выплаты, гарантированные государством. ЧЕРНОВЕЦКИЙ с каждым днем приближает Киев к состоянию банкротства, которому не до Евро-2012, а хотя бы выжить”, - заявляют в Блоке Кличко и отмечают, что сегодня главная задача – сохранить для Украины уникальный шанс и достойно провести европейский чемпионат.

«Это не только имидж страны, но и международные инвестиции, которые нам крайне необходимы в эти кризисные времена. Из-за одного человека – столичного мэра - с его прихотями и безответственными действиям, которые превращают Киев в синоним кризиса и упадка, Украина может лишиться такого права принимать чемпионат Евро-2012», - отметил В.КЛИЧКО.

Как сообщал УНИАН, Киевский городской совет 19 марта принял решение о привлечении кредита в размере 1,2 млрд. грн. сроком на два года для возмещения разницы в тарифах на тепловую энергию АЭК «Киевэнерго» и решения других неотложных потребностей города. Депутаты также утвердили перечень объектов права коммунальной собственности территориальной общины Киева, которые могут быть предоставлены в залог для обеспечения кредита.

Кабинет министров Украины распоряжением № 308-р от 25 марта 2009 года согласился с предложением Киевской горгосадминистрации относительно оформления двухгодичного кредита для погашения задолженности перед АЭК “Киевэнерго”.

Кредит в размере 900 млн. грн. для погашения задолженности перед АЭК “Киевэнерго” предоставили столице банки «Хрещатик» и «Альфа-Банк»: 150 млн. грн. перечислил банк «Хрещатик» и еще 750 млн. грн. – «Альфа-Банк».

7 апреля финансовый директор «Киевэнерго» Михаил УТКИН сообщил, что КГГА перечислила АК «Киевэнерго» часть долга - 900 млн. грн. из общего объема задолженности, составлявшей на начало года 1 млрд. 514 млн. грн. По его информации, полученные средства компания перечислит ДК «Газ Украины» как оплату задолженности за газ, который был использован в текущем отопительном периоде.