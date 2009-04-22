Госпакет акций «Днеправиа» оценит компания «Увекон»

Совместное предприятие «Увекон» признано победителем конкурса по отбору оценщика рыночной стоимости 94,572% госпакета акций ОАО «Днеправиа».

Об этом УНИАН сообщили в Фонде государственного имущества Украины.

Согласно предоставленной информации, оценка рыночной стоимости госпакета «Днеправиа» проводится с целью его дальнейшей продажи на конкурсе с использованием открытого предложения цены по принципу аукциона.

Как сообщал УНИАН, Фонд госимущества планирует в июне т.г. выставить на конкурс с открытым предложением цены по принципу аукциона 100% акций (за вычетом льготной продажи) ОАО «Днеправиа».

Справка УНИАН. В состав ОАО "АК "Днеправиа" входит аэропорт «Днепропетровск», имеющий статус международного. Авиакомпания располагает также парком самолетов, инженерно-авиационной базой, пассажирским аэровокзалом, грузовым (складской комплекс), гостиничным и административным комплексами.

Уставный капитал «Днеправиа» зарегистрирован в размере 29 595 620 грн.

Управление 100% пакетом акций компании осуществляет Фонд государственного имущества Украины.

4 ноября 2004 года в отношении «Днеправиа» было возбуждено дело о банкротстве.

11 августа 2005 г. суд постановил открыть процедуру санации. На данный момент план санации разрабатывается и пока не утвержден.