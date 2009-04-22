Запорожская и Донецкая ОГА будут вместе готовиться к Евро-2012

Председатели Запорожской и Донецкой облгосадминистраций Александр СТАРУХ и Владимир ЛОГВИНЕНКО подписали соглашение о сотрудничестве в отрасли подготовки и проведения финальной части Чемпионата Европы по футболу 2012 года и обеспечения совместной деятельности в реализации госполитики по вопросам физкультуры и спорта.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Запорожской ОГА, соглашение предусматривает использование объектов инфраструктуры Запорожья для создания надлежащих условий для пребывания участников и гостей Евро-2012.

"Запорожская ОГА будет содействовать Донецкой ОГА в размещении гостей и тургрупп в отелях 5- и 4-звездочной категории. Среди других обязательств - обеспечение безопасности и соблюдение правопорядка, медобслуживания, развития отельной и транспортной ифраструктуры, рекламной и информационной поддержки чемпионата, разработка туристических, культурных мероприятий, ярмарок на маршрутах движения во время транзита гостей чемпионата и тургрупп и во время посещения ими Запорожья", - сообщали в пресс-службе.

Запорожская и Донецкая ОГА также намерены совместно поставить перед Минтрансом задачу обеспечить во время чемпионата движение скоростных комфортабельных поездов направлением Донецк - Запорожье - Донецк.