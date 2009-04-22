Одесса уже сегодня готова разместить гостей и участников Евро-2012

Одесса уже сегодня практически готова предоставить для размещения гостей и участников финальной части Чемпионата Европы по футболу 2012 года необходимое количество гостиничных номеров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил заместитель директора департамента Евро-2012 Одесского городского совета Марат ЯКУПОВ во время телемоста, посвященного подготовке города к турниру.

По его словам, на сегодняшний день 30 одесских гостиниц уже подписали договоры на размещение целевых групп участников Евро-2012 с туроператором УЕФА - компанией Tui Travel PLC. При этом количество номеров, зарезервированных для “семьи УЕФА” и ее спонсоров, составляет: 5-звездочных – 172 (16%), 4-звездочных – 942 (72%) и 3-звездочных – 1228 (584%).

М.ЯКУПОВ также сообщил, что во время визитов в Одессу в марте-апреле специалисты Tui Travel PLC провели переговоры с представителем пассажирского терминала Одесского торгового порта, который заявил о технической возможности размещения до 5 круизных лайнеров в Одесском морпорту.

Вместе с тем, в рамках подготовки к Евро-2012 в Одессе планируется строительство новых объектов, которые предоставят 1426 номеров категории «пять звезд» и 1663 номера категории «четыре звезды». Таким образом, сказал М.ЯКУПОВ, город предоставляет дополнительные гарантии обеспечения необходимого количества гостиничных номеров категории 5 звезд и 4 звезды.

Что касается размещения обычных болельщиков, то М.ЯКУПОВ отметил, что, по прогнозам, на период чемпионата в городе всего будет нужно 12 тысяч номеров. Однако уже сегодня их количество в Одессе и Одесской области составляет 27 тысяч, что более чем вдвое превышает прогнозируемые потребности.

Согласно требованиям УЕФА, Одесса обязана предоставить 1100 номеров в гостиницах категории «пять звезд», 1315 – «четыре звезды» и 210 - в гостиницах категории «три звезды». На сегодняшний день Одесса готова предоставить (с учетом 2-х круизных лайнеров) 1956 пятизвездочных номеров, 1233 – четырезвездочных (без учета лайнеров, или 2197 с ними) и 4951 трехзвездочный номер.

Как сообщал УНИАН, 17 апреля директор Координационного бюро Евро-2012 при Кабинете министров Илья ШЕВЛЯК заявил, что в Украине подготовка гостиничной инфраструктуры к чемпионату находится “в зоне высокого риска”. По его словам, самое сложное состояние с подготовкой в Днепропетровске, Донецке и Харькове.