Стадион ”Олимпико” в Риме готов принять финал Лиги чемпионов

Стадион "Олимпико" примет четвертый финал Кубка европейских чемпионов и второй решающий поединок в истории Лиги чемпионов УЕФА. Финал Лиги чемпионов-2008/09 состоится в Риме 27 мая 2009 года.

Стадион, вместимость которого составляет 72 тыс. 689 человек, является одним из самых впечатляющих спортивных сооружений в Европе. Тут проходили Олимпийские игры-1960, Чемпионат мира по легкой атлетике-1987, финал Чемпионата мира-1990 по футболу, а также три упоминавшихся выше еврокубковых финала.

"Ливерпуль" в Риме дважды завоевывал самый престижный клубный трофей континента - в 1977 и 1984 годах. В 1996-м в решающем поединке Лиги на "Олимпико" триумф отпраздновал "Ювентус".

С самого начала стадион являлся частью огромного спортивного комплекса. Он был спроектирован архитектором Энрико Дель Деббио, а в день открытия в 1938 году получил название "Форо Муссолини" в честь итальянского диктатора Бенито Муссолини. Когда завершилась Вторая мировая война, арена стала называться "Форо Италико". После капитального ремонта, который закончился в 1953 году, арена приняла Олимпийские игры-1960.

Простой, но внушительный дизайн нового стадиона является плодом фантазии Аннибале Вителлоцци. Основой арены являются бетонные ярусы, которые вместе формируют огромную чашу. Общий внешний вид "Олимпико" не менялся никогда. Правда, перед чемпионатом мира-1990 на стадионе проводились серьезные работы по реконструкции.

Трибуны Тевере и Монте Марио были увеличены в размерах, так же как и сектора за воротами, которые стали гораздо ближе к полю. На арене была установлена новая крыша, тогда как под стадионом построили большую стоянку для автомобилей.

Комплекс еще больше увеличился за счет постройки ряда сооружений для удобства работы представителей средств массовой информации и открытия Зала славы. Дизайн стадиона вписывается в классический стиль, однако "Олимпико" соответствует самым строгим требованиям современного спорта.

uefa.com