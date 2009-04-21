Сегодня МЮ отдаст Кубок Лиги чемпионов

Сегодня состоится торжественная передача трофея Лиги чемпионов УЕФА - действующий победитель турнира "Манчестер Юнайтед" отдаст Кубок европейских чемпионов мэру Рима Джанни Алеманно.

Передача Кубка состоится в 12:30 по европейскому времени в капитолийской протомотеке Рима. Посол триумфатора ЛЧ-2007/08 Оле-Гуннар Сульшер вернет трофей президенту УЕФА Мишелю Платини. Затем бывший игрок сборной Франции передаст Кубок чемпионов мэру Рима Джанни Алеманно.

Впоследствии трофей будет выставлен на всеобщее обозрение вплоть до финала, который состоится 27 мая в 20:45 по местному времени на стадионе "Олимпико".

Торжественную церемонию посетят президент и вице-президент Футбольной федерации Италии Джанкарло Абете и Деметрио Альбертини, посол нынешнего финала, бывший игрок "Ромы" и сборной Италии Бруно Конти, а также представитель Олимпийского комитета Италии Эмилио Ди Торо.

uefa.com