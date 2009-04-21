В Мариуполе разгоняли футбольных хулиганов и освобождали заложников

В рамках подготовки к юношескому чемпионату Европы по футболу «Евро-2009» в Мариуполе прошли антитеррористические учения, в которых приняли участие все специальные службы области.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкой областной государственной администрации.

Первая фаза учений проходила на стадионе «Ильичевец» в парке культуры и отдыха завода "Азовмаш". В одном из секторов собралась большая группа молодежи, которая изображала распоясавшихся болельщиков.

Милиция призывала их к порядку - не помогло. Тогда была дана команда на введение на стадион спецподразделений милиции. Две группы милиционеров, экипированые защитными шлемами, щитами, палками вошли в сектор и окружили «хулиганов» живым ограждением.

Новые призывы к порядку влияния не имели, поэтому сотрудники «Беркута» стали выхватывать из толпы наиболее упорных забияк и подстрекателей и выдворять их из стадиона. В течение десяти минут беспорядки были ликвидированы. Территория вокруг стадиона контролировалась конным патрулем, а неподалеку был развернут медико-санитарный госпиталь с машинами «скорой помощи» и всем необходимым оборудованием.

Следующим объектом учений стала гостиница «Чайка» меткомбината им. Ильича на Приморском бульваре. Здесь свое мастерство демонстрировали бойцы антитеррористического спецподразделения СБУ «Альфа».

Когда «Чайка» была окружена бойцами и все подходы к ней блокированы, «террористы» стали выбегать на балкон второго этажа, угрожая убить заложников. Специальная группа переговорщиков пыталась с ними договориться, но безуспешно. Началась подготовка к штурму. Когда все группы захвата были готовы, поступила команда и из балкона четвертого этажа вниз на тросах прыгнули десяток бойцов. Взрывы шумовых гранат, стрельба...

Одновременно другая штурмовая группа выбила стекло на первом этаже и проникла внутрь здания. Через несколько секунд все было закончено и «террористов» под дулами автоматов вывели на улицу.

Под финал учений альфовцы продемонстрировали штурм автобуса с террористами и заложниками. По команде бойцы мгновенно выбили стекло, бросили вовнутрь шумовые гранаты и по трапам ворвались внутрь салона. Через 10 секунд «террористов» обезвредили.

Справка УНИАН. Финальная часть Чемпионата Европы по футболу среди юношей до 19 лет Евро-2009 U-19 состоится этим летом в Украине, городами-хозяевами турнира станут Донецк и Мариуполь. Открытие чемпионата Евро-2009 запланировано на 21 июля, финальный матч и закрытие - на 2 августа.