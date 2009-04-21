Динамовцы ушли в «отпуск»

После поединка 24-го тура чемпионата Украины «Кривбасс» - «Динамо» (2:1) наставник киевлян Юрий Семин предоставил своим подопечным несколько дней выходных. Группа игроков, регулярно выходящая в основном составе команды, на которую нынешней весной выпала основная нагрузка, получила три дня отдыха и проведет следующую тренировку в четверг. Остальные игроки, не постоянно попадающие в «основу», отдохнут на день меньше, собравшись в Конча-Заспе в среду. Напомним, следующий матч «Динамо» проведет в воскресенье, 26-го апреля, против ФК «Харьков».

Впереди команду ждет сложнейшая концовка сезона. Несмотря на уверенное выступление на протяжении последних десяти месяцев, именно по результатам матчей апреля-мая станет известен результат выступлений «Динамо» в трех турнирах - чемпионате и Кубке Украины, а также Кубке УЕФА. Возникшая пауза между матчами позволит игрокам и тренерам перевести дух и с новыми силами продолжить решать поставленные высокие задачи, отмечает пресс-служба ФК "Динамо" Киев.

По индивидуальной программе продолжает заниматься Артем Кравец. Нападающий каждый день работает с тренером по физподготовке и, вполне возможно, полностью залечит травму и наберет оптимальные кондиции до конца апреля.