Украинцы в Кубке УЕФА: полный сэ си бон!

***C`est si bon! (фр. Как хорошо!)

Украинско-французское противостояние в четвертьфинале Кубку УЕФА завершилось в нашу пользу. «Динамо» - ПСЖ 0:0 и 3:0, «Шахтер» -«Олимпик» 2:0 и 2:1, впереди украинский полуфинал!

Две украинских команды проходят в полуфинал Кубка УЕФА, соответственно, кто-то из них - «Шахтер» или «Динамо» будет играть 20 мая в Стамбуле в финале этого турнира. Еще год назад такой марьяж мог считаться ненаучной фантастикой, перегревом на южной трибуне, но мечты иногда сбываются.

Обе украинских команды 16 апреля были по мнению букмекеров фаворитами в своих матчах, и это также можно считать определенным продвижением в классе. До сих пор наши клубы имели лишь 7 побед и 18 поражений в официальных матчах с французами, выходили против них нехорошими предчувствиями, но, в конечном итоге, вся эта архивная статистика оказалась лишь антуражем, запыленными декорациями, которые не имели никакого влияния на ход последних матчей.

Наш друг гвинеец так и прет

«Динамо» возвращается на авансцену европейского футбола. Именно так можно расценить выход клуба в полуфинал Кубка УЕФА после многолетнего топтания на далеких подступах к сияющим вершинам.

И дело не только в констатации таких приятных вещей как продвижение в авторитетном еврокубковом турнире или вчерашний разгром ПСЖ. В сущности мы с вами стали свидетелями рождения нового «Динамо», нового после эпохи Лобановского. То, что когда-то называлось флагманом украинского футбола, кузницей футбольных кадров, отошло в прошлое.

Динамо в настоящее время – вполне состоявшийся продукт современного глобализированного футбола, где конкурентоспособные команды создаются не только на тренировочных полях, но и на трансферном рынке. Угадали владельцы клуба с тренером, с селекционерами, комплектацией состава игроков, хватило средств на приобретение джокеров - они на кону и можно отправляться в поход за трофеями.

В случае с приходом в «Динамо» рулевым Юрия Семина так и произошло. Варяг из Москвы без лишнего пиетета отнесся к так называемому наследству Лобановского, и за год сделал то, что не удавалось ученикам и последователям великого ВВ - Буряку, Демьяненко, Лужному, вернув команде репутацию европейского уровня.

16 апреля в динамовских футболках мы увидели евро-афро-латиноамериканскую сборную с минимальными вкраплениями «украинизма». Эта команда, не скажу легко, но вполне уверенно обыграла парижский ПСЖ, отдав парижанам должок за 1994 год.

Сдается, что ПСЖ на динамовском стадионе так и не сумел перестроиться после быстрого нокдауна от Бангура. Первая атака, первый удар по воротам Ландро и - гол почти из ничего. Дальше - больше.

ПСЖ приехал атаковать, однако и Семин не захотел отдавать инициативу в чужие руки. Выпустил в стартовом составе двух форвардов - Милевского и Бангура, несколько рискуя, поскольку гвинеец в последнее время выпадает из командной игры, но таки угадал. Появление Бангура оказалось сюрпризом для защитников гостей, которые весь первый тайм словно завороженные стерегли гвинейца.

Исмаэль в первом тайме был если не самым полезным, то самым ярким. Обходил соперников с любой стороны, а иногда на кураже шел просто в лоб.

«Наш друг гвинеец так и прет», - пел Высоцкий и мы тогда подпевали ему, не зная, конечно, что наступят времена, когда африканские друзья будут преумножать славу украинского футбола.

Ну и особое гран мерси голкиперу ПСЖ Ландро. Давно не видели такого чуда в воротах, да еще и в международных матчах. В сущности во всех трех пропущенных мячах есть его «заслуга», за что вполне справедливо владельцы клуба могут сделать свои финансовые выводы.

Очевидно, гости из Парижа уезжали из Киева в не лучшем расположении духа. Французские обозреватели, которые были здесь с командой, писали перед матчем об «ужасном состоянии» нашего международного аэропорта, зато отныне у них есть широкая информация для размышлений о состоянии и перспективах ПСЖ. Тем более, что клуб испытывает ощутимые финансовые трудности и, по сообщениям той же прессы, залез в кредитные долги и может рассчитывать лишь на аренду новых игроков.

Но это их проблемы. В Украине же давний футбольный спор между «Динамо» и «Шахтером» приобретает новую остроту, особенно если вспомнить, что кроме двух матчей полуфинала КУЕФА 30 апреля - 7 мая, эти команды сыграют еще и полуфинал Кубка Украины 22 апреля и заключительный матч в чемпионате Украины 30 мая.

Нашла коса на камень

В предматчевых прогнозах можно потеряться. С одной стороны горняки увереннее провели нынешнюю сессию КУЕФА: 4 победы,1 ничья и 1 поражение, а у динамовцев: 2-3-1, мячи 8-5. С другой - Киев безапелляционно лидирует в чемпионате Украины и, похоже, умеет более рационально распределять силы на дистанции сезона. Донецку же еще нужно закрепиться на второй ступеньке турнирной таблицы, в зоне Лиги чемпионов, а это, понятное дело, потянет за собой дополнительные расходы усилий, необходимость варьировать состав, искать новые схемы и связки.

Для Луческу, который вроде уже собирался завершить свою работу в «Шахтере», успешный завершающий аккорд (как минимум - выход в финал КУЕФА и второе место в чемпионате страны) является обязательным, делом чести. Для Семина существует определенный карт-бланш и в этом году его никто из Киева не отпустит, даже в случае относительной неудачи. То есть психологически он в несколько лучшем положении, чем его донецкий коллега, более свободный в своем праве на ошибку.

Вспомним, что свои два последних матча против «Динамо» горняки выиграли, что подперчит это дерби.

Очевидно, что сильным козырем «Шахтера» является его бразильский компонент. Адриано, Фернандиньо, Жадсон, Илсиньо, Виллиан - от этой компании у любой защиты голова может пойти кругом, что она собственно и доказала в матче против «Олимпика», лидера чемпионата Франции, к слову.

Тренер французов Геретс недаром заявлял накануне, что это будет самый тяжелый матч сезона и каждый игрок команды должен прыгнуть выше головы.

Выше не удалось. «Шахтер» был вчера очень мобильным и мобилизированным, всегда в готовности ответить ударом на удар, и такая контригра, очевидно, спутала предыдущие планы хозяев.

Как собственно и несколько неожиданный гол Ферна. После этого марсельцам нужно было забивать уже четыре мяча, а «Шахтер» явно был не похож на «Гренобль» (у которого Марсель накануне выиграл именно 4:1).

Конечно, хозяева давили и создавали моменты, но в целом складывалось впечатление, что делают они это по некой инерции, без нужного азарта или вдохновения. Гости контролировали игру и хотя периодически отдавали инициативу, пространство, было заметно, что они не боятся это делать, знают, как выйти из обороны.

Незасчитанный гол Самасса в конце матча окончательно снял все вопросы относительно победителя. Но некоторые нюансы остались и ловкий Адриано, который настойчиво искал своего шанса, напомнил о них, унизительно пустив мяч между ног вратаря Манданда.

Таким образом, имеем в полуфинале КУЕФА украинскую пару против немецкой.

Наш Президент отметил, что это является очередным свидетельством силы Украины и стремления украинцев к великим победам.

Кто ж спорит. Может в дальнейшем украинцы действительно подтянутся.

Олег Савицкий

Фото УНИАН