Реконструкция взлетной полосы аэропорта ”Харьков” начнется в июне

Реконструкция взлетной полосы международного аэропорта "Харьков" начнется в июне.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства транспорта и связи, институт "Украэропроект" завершил разработку проекта реконструкции аэродромного комплекса международного аэропорта "Харьков" и вскоре передаст его на экспертизу в «Укргосстройэкспертизу» при Министерстве регионального строительства.

По предварительным расчетам, работы по реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта будут начаты в июне этого года.

Финансирование реконструкции аэродромного комплекса будет осуществляться из госбюджета. На это предусматривается выделить около 250 млн. грн., и по состоянию на сегодняшний день уже поступило 1,6 млн. грн. на изготовление необходимой проектной документации. В целом же Государственной целевой программой подготовки и проведения в Украине Евро-2012 предусматриваются мероприятия на подготовку аэропорта стоимостью 684,9 млн. грн., в том числе за счет средств госбюджета – 249 млн. грн. на реконструкцию аэродрома, за счет других источников - 435,9 млн. грн. на модернизацию аэропортовой инфраструктуры.

Реконструкция предусматривает удлинение взлетно-посадочной полосы до 2 тыс. 470 м с увеличением PCN (классификационное число искусственного покрытия аэродрома) до 50, что даст возможность аэропорту принимать самолеты типа Airbus A-320 и Boeing B-737. В настоящее время в аэропорту искусственная взлетно-посадочная полоса размером 2220х50 м с покрытием PCN-40. Последняя реконструкция ВПС проводилась в 80-х годах прошлого века.

Как сообщал УНИАН, реконструкция международного аэропорта "Харьков" проводится в рамках подготовки города к проведению матчей финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу.