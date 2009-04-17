Правительство намерено привлекать инвесторов на аукционах

Правительство намерено на основе аукционов привлекать инвесторов в государственный сектор экономики.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на внеочередном заседании правительства.

«Для страны пришло время привлекать больших системных инвесторов для того, чтобы вкладывать средства в инфраструктуру Украины, строительство объектов, в том числе и тех, которые должны быть подготовлены к Евро-2012», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр уточнила, что сегодня на заседании планируется рассмотреть проект постановления о процедуре привлечения инвестиций субъектами хозяйствования государственного сектора. «Фонд госимущества предложит нам сегодня процедуру привлечения на основе аукционов инвесторов в те или иные сферы экономики, которым нужны такие инвестиции», - пояснила она.

Кроме того, по словам Ю.ТИМОШЕНКО, сегодня на заседании правительство планирует утвердить перечень объектов, которые будут финансироваться в 2009 году за счет средств Стабилизационного фонда. «Это тоже очень важно утвердить такие объекты, инвестировать в эти объекты и таким образом поддерживать нашу экономику и наши регионы», - считает глава правительства.