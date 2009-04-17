Минтранс дал 500 млн. на окружные дороги в принимающих ЧЕ-12 городах

Министерство транспорта и связи Украины в 2009 году выделило 500 млн. грн. на строительство окружных дорог в городах, принимающих Евро-2012.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам в Днепропетровске министр транспорта и связи Украины Иосиф ВИНСКИЙ.

По его словам, на окружную дорогу в западной части Днепропетровска из указанной суммы выделено 133 млн. грн.

И.ВИНСКИЙ подчеркнул, что окружная дорога в Днепропетровске будет первой из строящихся окружных дорог в плане подготовки к Евро-2012. Строительство окружной дороги в Днепропетровске начнется в мае текущего года.

«Я уверен, что Днепропетровск будет принимать Евро-2012. Можете быть спокойны – к этому времени все дороги в Днепропетровске будут отвечать требованиям УЕФА», – отметил И.ВИНСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, 25 марта с. г. Кабинет Министров Украины утвердил перечень объектов строительства и реконструкции объездных автомобильных дорог вокруг городов, связанных с подготовкой и проведением в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу, в 2009 году и объемы их финансирования.

Согласно постановлению КМУ, общий уровень финансирования этих дорог в 2009 г. за счет средств специального фонда Госбюджета составит 500 млн. грн.

В частности, 70,3 млн. грн. планируется направить на реконструкцию автодороги Северно-Восточный объезд Киева, 59,7 млн. грн. – Южно-Восточный объезд Киева, 50 млн. грн. направят на реконструкцию автодороги в обход Одессы на участке км 7 + 956 - км 9 + 354. Кроме того, в Донецкой области на реконструкцию различных участков дорог в обход Донецка планируется направить в целом 186,2 млн. грн., в Днепропетровской области – 133,8 млн. грн.