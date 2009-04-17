Украина продолжает лидировать в таблице коэффициентов УЕФА

16:46, 17 апреля 2009
Футбол 2012
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В сезоне 2008/09

Украина продолжает лидировать в таблице коэффициентов УЕФА в сезоне 2008/09. Благодаря победам "Шахтера" и киевского "Динамо" в ответных четвертьфинальных поединках Кубка УЕФА, рейтинг Украины вырос до отметки 14,875, что немного лучше, чем у представителей английской Премьер-лиги.

Клубный коэффициент страны в сезоне 2008/2009

     Страна    Коэфф.  Стартовало/осталось

1. Украина  14.875          4 (2)

2. Англия     14.222         9 (3)

3. Испания   12.687         8 (1)

4. Германия 12.062         8 (2)

5. Италия     11.375         8 (0)

6. Франция  11.000        7 (0)

7. Россия        9.750       4 (0)

В общем рейтинге страны за пять лет Украина обошла Румынию и Голландию и вышла на седьмую позицию. В сезоне 2010/2011 наше представительство в еврокубках расширится до шести клубов: два - в Лиге чемпионов и четыре - Лиге Европы.

Клубный рейтинг стран за сезоны 2004-2009

     Страна      04/05   05/06    06/07    07/08    08/09  Рейтинг  Команд

1. Англия     15.571  14.428  16.625  17.875  14.222  78.721    3/9

2. Испания   12.437  15.642  19.000  13.875  12.687  73.641    1/8

3. Италия     14.000  15.357  11.928  10.250  11.250  62.910      8

4. Германия 10.571  10.437    9.500  13.500  11.562  56.070    2/8

5. Франция  11.428  10.812  10.000    6.928  11.000  50.168      7

6. Россия     10.000  10.000     6.625  11.250    9.750  47.625      4

7. Украина    8.100     5.750    6.500    4.875  14.875  40.100    2/4

8. Голландия 12.000  7.583    8.214    5.000    6.333  39.130      6

9. Румыния     5.500 16.833  11.333    2.600    2.642  38.908      7

10. Португалия  8.166 5.500   8.083    7.928    6.785  36.462    1/7

Наконец, украинские команды не забыли и о себе, улучшив показатели клубного рейнтига УЕФА. Любопытно, что "Шахтер" после победы над "Марселем" занимает второе место (22.975), уступая только "Барселоне" (23.5375). "Динамо" благодаря победе над ПСЖ вошло в десятку - 20.975.

В общем клубном рейтинге горняки занимают 20-е место (коєффициент - 68.020), "Динамо" поднялось на 43-ю строчку (45.020), "Металлист" с "Днепром", как и прежде, делят 89-е место (24.020). Еще две команды пребывают за рубежом «100» - "Металлург" Д (10.020) и "Металлург" З (9.020)

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