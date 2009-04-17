Украина продолжает лидировать в таблице коэффициентов УЕФА в сезоне 2008/09. Благодаря победам "Шахтера" и киевского "Динамо" в ответных четвертьфинальных поединках Кубка УЕФА, рейтинг Украины вырос до отметки 14,875, что немного лучше, чем у представителей английской Премьер-лиги.

Клубный коэффициент страны в сезоне 2008/2009 Страна Коэфф. Стартовало/осталось

1. Украина 14.875 4 (2)

2. Англия 14.222 9 (3)

3. Испания 12.687 8 (1)

4. Германия 12.062 8 (2)

5. Италия 11.375 8 (0)

6. Франция 11.000 7 (0)

7. Россия 9.750 4 (0)

В общем рейтинге страны за пять лет Украина обошла Румынию и Голландию и вышла на седьмую позицию. В сезоне 2010/2011 наше представительство в еврокубках расширится до шести клубов: два - в Лиге чемпионов и четыре - Лиге Европы.

Клубный рейтинг стран за сезоны 2004-2009

Страна 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 Рейтинг Команд

1. Англия 15.571 14.428 16.625 17.875 14.222 78.721 3/9

2. Испания 12.437 15.642 19.000 13.875 12.687 73.641 1/8

3. Италия 14.000 15.357 11.928 10.250 11.250 62.910 8

4. Германия 10.571 10.437 9.500 13.500 11.562 56.070 2/8

5. Франция 11.428 10.812 10.000 6.928 11.000 50.168 7

6. Россия 10.000 10.000 6.625 11.250 9.750 47.625 4

7. Украина 8.100 5.750 6.500 4.875 14.875 40.100 2/4 8. Голландия 12.000 7.583 8.214 5.000 6.333 39.130 6

9. Румыния 5.500 16.833 11.333 2.600 2.642 38.908 7

10. Португалия 8.166 5.500 8.083 7.928 6.785 36.462 1/7

Наконец, украинские команды не забыли и о себе, улучшив показатели клубного рейнтига УЕФА. Любопытно, что "Шахтер" после победы над "Марселем" занимает второе место (22.975), уступая только "Барселоне" (23.5375). "Динамо" благодаря победе над ПСЖ вошло в десятку - 20.975.

В общем клубном рейтинге горняки занимают 20-е место (коєффициент - 68.020), "Динамо" поднялось на 43-ю строчку (45.020), "Металлист" с "Днепром", как и прежде, делят 89-е место (24.020). Еще две команды пребывают за рубежом «100» - "Металлург" Д (10.020) и "Металлург" З (9.020)

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