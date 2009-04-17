Динамо заставило Ющенко, Кучму и Кравчука сесть на однускамейку

На вчерашнем матче 1/4 Кубка УЕФА в Киеве между “Динамо” и “ПСЖ” присутствовали председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН и все президенты Украины – нынешний глава государства Виктор ЮЩЕНКО и его предшественники Леонид КУЧМА и Леонид КРАВЧУК, которые вместе болели за киевлян.

“Сегодня (16 апреля - УНИАН) на матче присутствуют и президент страны, и спикер парламента, и оба предыдущих президента. Все в единственном порыве болели за «Динамо». Это еще раз подтверждает, что футбол объединяет сильнее, чем любая политика. За это мы его и любим”, - сказал после завершения поединка президент ФК “Динамо” Игорь СУРКИС.

Он также отметил, что приглашает первых лиц государства на каждый матч при участии динамовцев, однако они приходят лишь тогда, когда имеют возможность. “У президентов свой график, они посещают матчи, когда могут. Сегодня они признали нужным присутствовать на поединке, за это я им благодарен, как и всем болельщикам, которые поддерживали команду”, - прибавил И.СУРКИС.